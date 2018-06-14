Известная украинская певица предстала в образе французской кинодивы Катрин Денев

Такой певицу не видел даже ее муж

Знаменитая украинская певица Екатерина Бужинская приняла участие в новой страстной фотосессии. Звезда поразила поклонников черно-белыми снимками, на которых предстала в образе французской кинодивы Катрин Денев.

Такой обладательницу прекрасного голоса увидела фотограф Олеся Искова, которая сотрудничает с европейскими глянцами и предложила воплотить свою идею на фотосессии. По мнению фотографа, Бужинская – единственная в украинском шоубизе, кто смогла бы справиться с этой задачей.

Фото: Екатерина Бужинская (Олеся Искова/пресс-служба)

"Я сразу же отозвалась на это предложение по трем причинам: я в таком образе еще никогда не была, меня такой даже мой муж не видел! – говорит певица. – Я считаю Катрин Денев очень красивой женщиной. И я обожаю черно-белые фотографии. В них есть магия: они помогают показывать душу человека и очень точно передавать эмоции, что не под силу цветным снимкам”.

На фото Бужинскую можно увидеть в элегантном боди и широкополой шляпе, которую дизайнер Леся Патока представила специально для фотосессии.

Фото: Екатерина Бужинская (Олеся Искова/пресс-служба)

Кстати, этот соблазнительный образ был задуман для нового дуэта Бужинской с певцом Олегом Вердом, с которым она исполнила песню “Два минуса, два плюса”.

Это композиция о любви и притяжении друг к другу сильной чувственной женщины и юного напористого мужчины.

Видео: "Два минуса, два плюса" (YouTube/KATERYNA BUZHYNSKA Official)

Напомним, в Киеве выступит всемирно известная группа Gorillaz. Легендарные британцы указали 100 литров алкоголя и бисквитные тортики в свой райдер.

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