Известная украинская певица решила сняться в кино в России

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Поклонники певицы заявили, что с нетерпением ждут выхода фильма

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая долгое время живет и работает в России, похвасталась, что снимается в кино под Петербургом. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Пока я снимаюсь в кино под Петербургом, о котором пока не могу ничего рассказывать и показывать свой образ, решила вспомнить отпуск, который уже забыла и счастливое фото моего июня", - кратко написала Брежнева.

Скриншот поста (instagram.com/ververa)

Также она прикрепила к посту фото из своего июньского отдыха.

Поклонники певицы выразили свой восторг от необычного образа Веры на снимке, а также зявили, что с нетерпением ждут выхода фильма.

"Красивая, свежая и невероятно женственная!", "Вера, вы красавица. Вот Собчак каждые свои трусы брендовые выставляет на показ. А вы как то всё бесплатно?", - отметили фаны Брежневой.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

"Вы тоже наш человек, питерский. Я хоть и в четвертом или пятом поколении, но вы наш человек", "Вера, вы милая девушка, но актриса из вас никакая", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

"Жду премьеры от вас. Особенно мне нравится "Любовь в большом городе", - заявили поклонники певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Ранее Вера Брежнева поделилась архивным снимком с сестрами. Певица выложила их совместное черно-белое фото, на котором они со счастливыми улыбками запечатлены на красочном фоне.

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