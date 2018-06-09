Известная украинская танцовщица впервые стала мамой

Финалистка проекта "Танці з зірками" родила первенца

Знаменитая украинская танцовщица Алена Шоптенко 9 июня стала мамой.

Об этом стало известно благодаря Instаgram ее супруга.

Мужчина опубликовал в свой микроблог фото, на котором держит бирку новорожденного ребенка голубого цвета.

"Добро пожаловать, Алексей Алексеевич. Здесь не всегда гостеприимно, но ты точно справишься", - подписал фото мужчина.

Фото: instagram.com/kzmr_mlvch

По информации ТСН, Алена рожала сама и сейчас молодая мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Заметим, что о своей беременности Алена Шоптенко узнала во время участия в проекте "Танцы со звездами" и поделилась этим только со своим партнером Ахтемом Сеитаблаевым.

Фото: instagram.com-alena_shoptenko

Отметим, что новый сезон проекта "Танці з зірками" стартует этой осенью. Но примет ли в нем участие Шоптенко остается загадкой.

Ранее Ириша Блохина рассказала, как ее семья готовится к появлению ребенка.

Видео: video.rbc.ua