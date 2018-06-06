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Известной российской певице ФИФА запретила выступать на ЧМ-2018 из-за поддержки боевиков

STYLERЗвёзды        06.06.2018 - 21:01
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Певица ранее даже выступала на оккупированной территории Донбасса

Российской рок-певице Юлии Чичериной, поддержавшей террористов "Л/ДНР" на Донбассе, ФИФА запретила выступать на фестивале болельщиков ЧМ-2018. Об этом передает telegram-канал Mash.

Неофициальной причиной запрета – поддержка боевиков на Донбассе.

Фото: Юлия Чичерина (facebook.com juliyachicherina)

"Официально — из-за песен на военную тематику. Неофициально — из-за поддержки Донбасса. Сегодня певице пришло письмо с решением ФИФА. В ее творчестве усмотрели ад, тлен и все смертные грехи разом.  ФИФА, конечно, вне политики, но не в этот раз", - отметили в telegram-канале.

Скриншот поста (telegram.org/breakingmash)

Как передает kp.ru, 6 июня певице пришло письмо с решением ФИФА, в котором сообщалась причина решения: "беспокойство из-за репутационных рисков из-за последних работ этой артистки, связанной с военными темами". В письме была ссылка на один из последних клипов Чичериной "На передовой".

Ранее сообщалось, что Юлия Чичерина выступила на оккупированной территории Донбасса с концертом.

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Теги: ФИФА, Чичерина
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