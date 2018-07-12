Известную голливудскую актрису обокрали на огромную сумму

Фото: pixabay.com

Мошенника, который завладел банковской карточкой актрисы, уже задержали

Известную голливудскую актрису Деми Мур обокрали почти на 170 тысяч долларов. Об этом сообщает TMZ.

Звезда стала жертвой мошенника. Известно, что 35-летний американец Дэвид Рид снял с банковской карточки Деми Мур 169 тысяч долларов. Мошенник обратился к American Express с заявлением, что актриса потеряла свою банковскую карту и хочет получить новую. После процедуры восстановления счета, голливудской актрисе отправили новую карту, которую Дэвид Рид смог перехватить.

Фото: Деми Мур (Getty Images)

Мужчина потратил деньги на брендовую одежду.

Полиция выследила мошенника благодаря камерам видеонаблюдения. Сейчас Дэвид Рид задержан и находится в тюрьме Лос-Анджелеса. Пресс-служба голливудской звезды отказалась давать комментарии по поводу этой информации.

Деми Мур – известная американская актриса. Одну из первых ролей сыграла в телесериале "Главный госпиталь" (1982—1983). В 1988 году она сыграла свою первую главную роль в фильме "Седьмое знамение".

Фото: Деми Мур (Getty Images)

В начале 1990-х годов Деми Мур стала первой актрисой с гонораром более 10 млн за фильм в Голливуде, однако в последующие годы из-за коммерческих неудач фильмов её карьера претерпела значительный спад.

В 1997 году актриса сыграла одну из ролей в телефильме "Если бы стены могли говорить", которая принесла ей номинацию на премию "Золотой глобус".

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