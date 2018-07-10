Известного голливудского актера сбила машина на Сардинии (фото)

STYLER Звёзды 10.07.2018 - 14:15
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

После аварии актер был доставлен в ближайшую больницу

Известный голливудский актер Джордж Клуни попал в аварию на острове Сардиния, что в Италии. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что 57-летний Клуни ехал на своем мотоцикле на съемочную площадку, когда автомобиль марки Mercedes внезапно выехал навстречу его мотоциклу. Таким образом инцидент произошел по вине водителя авто.

Известного голливудского актера сбила машина на Сардинии (фото)
Фото: ДТП с Клуни (twitter_comJonHaworth)

После аварии актер был доставлен в ближайшую больницу, но вскоре смог покинуть лечебное учреждение. Повреждение он получил несерьезные. Клуни получил повреждения таза, колена и руки.

Известного голливудского актера сбила машина на Сардинии (фото)

Фото: ДТП с Клуни (twitter.com/lanuovasardegna)

На фотографиях с места происшествия видно, что лобовое стекло автомобиля было разбито после столкновения с Клуни.

Известного голливудского актера сбила машина на Сардинии (фото)

Фото: Джордж Клуни (Getty Images)

Актер прилетел на Сардинию для съемок сериала "Уловка-22", где он выступил одним из режиссеров и актером сериала.

Ранее сообщалось, что известный украинский режиссер Любомир Левицкий рассказал об украинском кино, эмигрантах и жизни в США.

Как ведут себя на дорогах представители украинской власти

Джордж Клуни раздал друзьям $14 млн «Дали нормальные имена»: Джордж Клуни впервые рассказал о новорожденных близнецах
Теги:  Джордж Клуни