Известного голливудского актера сбила машина на Сардинии (фото)

Фото: pixabay.com

После аварии актер был доставлен в ближайшую больницу

Известный голливудский актер Джордж Клуни попал в аварию на острове Сардиния, что в Италии. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что 57-летний Клуни ехал на своем мотоцикле на съемочную площадку, когда автомобиль марки Mercedes внезапно выехал навстречу его мотоциклу. Таким образом инцидент произошел по вине водителя авто.



Фото: ДТП с Клуни (twitter_comJonHaworth)

После аварии актер был доставлен в ближайшую больницу, но вскоре смог покинуть лечебное учреждение. Повреждение он получил несерьезные. Клуни получил повреждения таза, колена и руки.

Фото: ДТП с Клуни (twitter.com/lanuovasardegna)

На фотографиях с места происшествия видно, что лобовое стекло автомобиля было разбито после столкновения с Клуни.

Фото: Джордж Клуни (Getty Images)

Актер прилетел на Сардинию для съемок сериала "Уловка-22", где он выступил одним из режиссеров и актером сериала.

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