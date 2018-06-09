Известный российский телеведущий испугал болезненным внешним видом

Легендарный артист рассказал о причинах

Легендарный российский телеведущий Юрий Николаев поразил зрителей своей неестественной худобой на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ. Об этом сообщает российское издание "Дни.ру".

Известный русский телеведущий Юрий Николаев стал обладателем специальной премии от МУЗ-ТВ "За вклад в жизнь". Для получения премии, Юрий Николаев прибыл в "Олимпийский" и поднялся на сцену. Зрители отметили, что легендарный телеведущий очень сильно похудел и выглядит не совсем здоровым.

Юрий Николаев получил свою награду – фирменную тарелочку и в микрофон сказал: "Поздравляем".

Как сообщает российское издание, болезненный вид и худоба – это следствие не только возраста Юрия Николаева, которому скоро исполнится 70 лет, а последствия тяжелого онкологического заболевания, с которым ведущий борется уже более 12 лет.

Скриншот фото (instagram.com/muztv)

В начале 2000-х у Николаева диагностировали рак кишечника. Артист начал лечение и перенес несколько сложных операций. При этом продолжал активно работать и сниматься в проектах ТВ без больших перерывов.

"Это произошло лет 12 назад. Через пять лет случился рецидив, потом еще один. В чем причина заболевания, я не знаю", – признался Николаев в 2016 году.

Он утверждает, что течение болезни сложное, она то отступает, то снова возвращается.

"Мне нужно постоянно проверяться и при малейшем подозрении опять начинать лечение", – отметил Юрий Николаев.

Известно также, что мать телеведущего также скончалась от рака.

Юрий Николаев подчеркивает, что принять новость о болезни было нелегко и это заставило его пересмотреть свои взгляды на жизнь. Артист уверен, что как бы не было страшно, главное – не сдаваться.

Публикация от Телеканал МУЗ-ТВ (@muztv) 8 Июн 2018 в 11:09 PDT

Кстати, на вручении премии МУЗ-ТВ Собчак подожгли во время выступления.

Гей-прайд в Тель-Авиве: праздник свободы (video.rbc.ua)