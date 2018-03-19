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Известный украинский шоумен "сфотографировался" с Викторией Бекхэм (фото)

STYLERЗвёзды        19.03.2018 - 16:19
Фото: Виктория Бекхэм (instagram.com/victoriabeckham)
Фото: Виктория Бекхэм (instagram.com/victoriabeckham)

Ведущий якобы побывал в примерочной с Викторией

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич (настоящее имя – Яцечко Анатолий), случайно попал на фото знаменитой Виктории Бекхэм.

Ведущий якобы стал частью стильного фото, которое жена Дэвида Бекхэма опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Виктория Бекхэм демонстрировала своим фолловерам вещи из новой коллекции собственного бренда. Фото было сделано в примерочной бутика Victoria Beckham.

"Случайно попал в кадр к Виктории Бекхэм. Вон я с телефоном. Только Дэвида Бекхэма не отмечайте. Не хочу этих выяснений", – в шутку написал украинский шоумен на своей странице в Instagram.

Скриншот поста (instagram.com/anatoliyanatolich)

Поклонники Анатолия Анатолича оценили забавный снимок, назвав его "шуткой недели".

Фото: Анатолий Анатолич (instagram.com/anatoliyanatolich)

Большинство подписчиков ведущего не поверили, что на фото на самом деле изображен Анатолий.

Скриншот комментариев (instagram.com/anatoliyanatolich)

Напомним, что стало известно, почему госпитализировали звезду "Сватов".

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Теги: Виктория Бекхэм, Анатолий Анатолич
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