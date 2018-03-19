Известный украинский шоумен "сфотографировался" с Викторией Бекхэм (фото)

Ведущий якобы побывал в примерочной с Викторией
Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич (настоящее имя – Яцечко Анатолий), случайно попал на фото знаменитой Виктории Бекхэм.
Ведущий якобы стал частью стильного фото, которое жена Дэвида Бекхэма опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке Виктория Бекхэм демонстрировала своим фолловерам вещи из новой коллекции собственного бренда. Фото было сделано в примерочной бутика Victoria Beckham.
"Случайно попал в кадр к Виктории Бекхэм. Вон я с телефоном. Только Дэвида Бекхэма не отмечайте. Не хочу этих выяснений", – в шутку написал украинский шоумен на своей странице в Instagram.
Скриншот поста (instagram.com/anatoliyanatolich)
Поклонники Анатолия Анатолича оценили забавный снимок, назвав его "шуткой недели".
Фото: Анатолий Анатолич (instagram.com/anatoliyanatolich)
Большинство подписчиков ведущего не поверили, что на фото на самом деле изображен Анатолий.
Скриншот комментариев (instagram.com/anatoliyanatolich)
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