"Как быстро растут дети": Фреймут покорила сеть архивным фото с дочкой

Фото: Ольга Фреймут (facebook.com/OlgaFreimut)

Фотоснимок уже покорил сеть

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала подписчикам архивное фото со своей дочерью Златой Митчелл. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Как быстро растут дети. А Ваши?", - сказала она.

Обратим внимание, что пост телеведущей менее чем за сутки сумел покорить сеть, набрав более 25 тысяч лайков и около полутора сотен комментариев.

Фото: Ольга Фреймут с дочкой Златой (instagram.com/freimutolia)

"Очень быстро. Я даже не успеваю насладиться каждым мгновением", - сказала пользователь Елена Каткаленко.

"Очень-очень быстро. И что делать, когда твоей дочери почти 15 и она не слышит нас", - уточнила юзер Юлия Каляненко.

"Наши еще быстрее", - сказала пользователь Виктория Луценко.

"О, какая Злата здесь маленькая", - подчеркнула юзер Слава Красовская.

"Да быстро растут. Я родила сына, думала: та что там. Буду менять человечки, пока год пройдет. Это так долго. А сейчас сыну 4,9 и думаешь: ого, скоро в первый класс", - сказала юзер Анастасия Вержиковская.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Напомним, Ольга Фреймут недавно анонсировала выход своего нового шоу "Оля", в котором разыскивает свои хейтеров. Она решила лично бороться со своими обидчиками и рассказала о новом проекте.

Также мы писали о том, что Оля Фреймут встретила своего обидчика и вручила ему цветы.

Ранее Фреймут в трамвае раздавала пенсионеркам куриц-гриль и подушки.

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