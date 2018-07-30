"Как добраться в другой город?" Дантес рассказал о своем путешествии

Фото: Дмитрий Дантес (facebook.comVladimir Dantes)

У артиста теперь появилось несколько лишних билетов

Известный певец Владимир Дантес рассказал о том, как пытался добраться из Киева в Харьков на день рождения матери. Об этом Дантес написал на своей странице в Instagram.

Владимир Дантес, муж известной певицы Нади Дорофеевой, написал историю о том, как он планировал съездить в Харьков на выходных, чтобы поздравить маму с днем рождения. Сначала певец планировал поехать поездом Интерсити.

"Как добраться в другой город, если ты дебил? Значит, началась эта история в пятницу. У мамы день рождения и я хотел на выходные приехать в Харьков, чтоб отпраздновать вместе с ней. Первое что пришло в голову - Интерсити. Утром выехал и днём уже на месте. Я позвонил своему куму и предложил поехать со мной. Он окнул. Взял его данные и айда на сайт покупать билеты. Купил. Посмотрел, оказалось купил на вечер. Чекнул сайт ещё раз, понял, что утренних рейсов нет", - написал Дантес.

Следующий вариант, который рассматривал певец – это добраться в Харьков самолетом.

"Вариант №2. Самолет. Захожу в Skyscanner, билет стоит 50$. Кум окнул. Пока я вбивал данные, кум позвонил и сказал, что ему назначили на субботу встречу и он не может. Стер его данные. Купил себе билет. Билет пришёл на почту. Теперь я обладатель места на рейсе Киев-Харьков на 28 сентября! Я же говорю, что дебил", - сообщил артист.

Третий вариант, который он выбрал – это специальный сервис по поиску и доставке билетов.

"Вариант №3. Консьерж сервис. Перезванивает консьерж и говорит, что все супер и есть билет на завтра. Задаю логичный вопрос: "Сколько стоит?" Ответ: "4200 грн". Я: "Эконом?!" Консьерж: "Да". Я: "В Харьков?!" Консьерж: "Да". Я в поту хватаюсь за сердце и говорю, что подумаю", - признался певец.

В конце своего поста Владимир Дантес сообщил, что в Харьков он поехал на автомобиле.

"Короче, я поехал на машине. Это мне обошлось в 4 раза дешевле, чем на самолете, а на руках у меня билеты на поезд на вечер и билет на самолёт на 28 сентября", - отметил артист.

Скриншот поста (instagram.com/vladimirdantes)

Кстати, недавно Владимир Дантес и Надя Дорофеева отдыхали на Бали.

А ранее мы писали о том, как собираются отмечать свою годовщину свадьбы Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

Видео: РБК-Украина