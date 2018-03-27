"Как Клеопатра": Каменских заподозрили в ненатуральности (видео)

Звезда поделилась очередным откровенным видео

Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, недавно предстала в новом образе. Однако поклонники заподозрили, что звезда использует парик. На своей странице в соцсети Instagram исполнительница поделилась новым видео, которое сняла в ванной.

"Так непривычно с такими волосами, но мне так нравится! А вы что скажете?" – спросила звезда.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 26 Мар 2018 в 8:08 PDT

Видео: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники заподозрили, что Каменских носит парик.

Видео прокомментировали многие пользователи сети:

"Парик".

"Парик. С твоими лучше ".

"Это парик".

"Очень видно, что это парик".

"Выглядишь как Клеопатра. Мне нравится ".

"И я думаю, что это парик!".

"А мне нравилось с кудряшками больше!".

"Хорошо,но это только парик, кудри также красиво".

"Парик, сразу видно".

"Чего же она в душ с париком пошла".

"Эх, ждал, когда полотенце случайно развяжется".

"Прикольно, но все же надеюсь что это парик, твои кудряшки - бренд".

"Это ее волосы?".

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Стоит отметить, что спустя некоторое время после видео, певица опубликовала фото, на котором ее кучерявые волосы той же длины, что и раньше.

Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)

Также певица использовала парик, чтобы побыть блондинкой в новом клипе.

Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)

Ранее сообщалось, что Каменских представила новый зажигательный клип.

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