"Как Клеопатра": Каменских заподозрили в ненатуральности (видео)

Звезда поделилась очередным откровенным видео
Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, недавно предстала в новом образе. Однако поклонники заподозрили, что звезда использует парик. На своей странице в соцсети Instagram исполнительница поделилась новым видео, которое сняла в ванной.
"Так непривычно с такими волосами, но мне так нравится! А вы что скажете?" – спросила звезда.
Видео: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Поклонники заподозрили, что Каменских носит парик.
Видео прокомментировали многие пользователи сети:
"Парик".
"Парик. С твоими лучше ".
"Это парик".
"Очень видно, что это парик".
"Выглядишь как Клеопатра. Мне нравится ".
"И я думаю, что это парик!".
"А мне нравилось с кудряшками больше!".
"Хорошо,но это только парик, кудри также красиво".
"Парик, сразу видно".
"Чего же она в душ с париком пошла".
"Эх, ждал, когда полотенце случайно развяжется".
"Прикольно, но все же надеюсь что это парик, твои кудряшки - бренд".
"Это ее волосы?".
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Стоит отметить, что спустя некоторое время после видео, певица опубликовала фото, на котором ее кучерявые волосы той же длины, что и раньше.
Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)
Также певица использовала парик, чтобы побыть блондинкой в новом клипе.
Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)
Ранее сообщалось, что Каменских представила новый зажигательный клип.
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