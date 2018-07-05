"Как кусок бетона": друг принца Чарльза раскритиковал свадебное платье Меган Маркл

Дизайнер интерьеров Ники Хаслам жестко раскритиковал семью супруги принца Гарри

Друг принца Чарльза - дизайнер интерьеров Ники Хаслам нелестно отозвался о свадебном наряде супруги его сына, принца Гарри, Меган Маркл, а также грубо высказался в адрес ее родных. Об этом сообщает The Sun.

В своем недавнем интервью Хаслам раскритиковал дизайнерское платье от дома моды Givenchy, которое было надето на Меган Маркл в день ее свадьбы с принцом Гарри. По его мнению, оно было недостаточно хорошим и вообще плохо смотрелось на ней.

"Мне не очень понравилась ее платье. Кроме всего прочего, оно плохо на ней сидело. Его нужно было сшить из более тонкого материала. Оно выглядело, как кусок бетона", - поделился своим мнением дизайнер.

Помимо этого дизайнер крайне неприятно высказался о родственниках Меган. Он заявил, что они слишком простые для того, чтобы быть членами королевской семьи. Особенно резко Ники высказался в адрес отца Меган – он попросту обозвал его "огромным куском". Вероятно, так Хаслам его "окрестил" из-за недавнего скандального высказывания, брошенного отцом Маркл в адрес королевы Елизаветы II. Единственная, кого "пощадил" Ники Хаслам - это мама герцогини Сассекской.

"Родственники Меган очень уж простые. И было бы ужасно, если бы на свадьбе появился этот огромный кусок. Члены королевской семьи понятия не имеют, как с ним бороться. Единственный порядочный человек в семье Меган - ее мама Дория", - сказал Ники Хаслам.

Кстати, ранее отец Меган Маркл резко высказался в адрес королевы Великобритании.

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