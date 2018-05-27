"Как у мамы": в сети оценили подрастающую дочь Веры Брежневой (фото)

Вера Брежнева опубликовала фото с подросшей дочерью Сарой

Популярная украинская поп-исполнительница Вера Брежнева имеет две дочери. С младшей дочерью Сарой, которая появилась в браке с Михаилом Киперманом, певица опубликовала свежий снимок в социальной сети Instagram. Поклонники артистки выразили восхищение внешностью подрастающей дочери Веры Брежневой и указали на невероятное сходство с мамой.

На фотографии запечатлены 36-летняя Вера и 8-летняя Сара Брежневы, одетые в черные платья. На снимке мама и дочь улыбаются.

Фото: (instagram.com/ververa)

"Вот с таким настроением встречаем день чего и вам желаем", — подписала фотографию артистка.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/ververa

Большинство поклонников пожелали хорошего настроения и выразили восхищение совместным снимком. Пользователи сети заметили "копию" Веры Брежневой в ее дочери, прокомментировав женственность фигуры подрастающей Сары.

"Похожа на маму", "Две красавицы!", " Умнички и красоточки))))!", "Шикарные колени, как у мамы", "Обожаю счастливых людей!!!", "Такие хорошенькие", "Красивенькое настроение", "Улыбки похожие)", "Подрастет повзрослеет еще какой красавицей будет)))", "Я вам желаю еще маленького мальчика в компанию", "Действительно интересная внешность у девочки. Не банальная кукольная, а неординарная. Не все известные красавицы похожи на клонов друг друга", — пишут пользователи Instagram.

Скриншот комментариев поста аккаунта instagram.com/ververa

Но всем мил не будешь: хейтеры параллельно высмеяли внешность подрастающей смены, назвав ее "неприглядно" и "страшненькой".

"Какая дочь у неё мягко говоря неприглядная. Такую долго пластикам придется исправлять", "Дочка страшненькая!", "И мать и дочь страшненькие", — пишут другие пользователи.

Скриншот комментариев поста аккаунта instagram.com/ververa

К слову, известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" и супруга композитора Константина Меладзе Вера Брежнева впечатлила поклонников нестандартным цветом волос. Звезда поделилась яркими снимками с необычной фотосессии на своей странице в соцсети Instagram.

Видео: video.rbc.ua