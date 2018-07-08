Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова

STYLERЗвёзды        08.07.2018 - 12:50
Фото: Лия Ахеджакова (facebook.com theatreofnation)
Фото: Лия Ахеджакова (facebook.com theatreofnation)

Актриса поддержала украинца

Российская артистка театра и кино Лия Ахеджакова обратилась к россиянам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается властями в РФ. Актриса возмутилась тем, что в РФ проходит чемпионат мира по футболу в то время, как Сенцов голодает уже второй месяц.

"Что происходит? Как нам не стыдно? Под завесой этой наркоты, этого мундиаля, всеобщее веселье, радость, победы. Население оказалось готовым принять с распростертыми объятиями весь мир... Но тихонечко, тихонечко, за ставнями, под ковром человек уже 54-й день голодает", - сказала Ахеджакова.

Артистка напомнила, что Европарламент требует немедленно освободить политических узников.

"Европарламент почти единогласно, там 480 голосов, требует от России признать, что это политзаключенные и немедленно их освободить! Мы же входим во все эти ПАСЕ, ОБСЕ... Но нас это не тревожит, у нас футбол... Нам отказывают мужество, честность, порядочность", - подытожила актриса.

Видео разметило издание "Радио Свобода".

 

Напомним, что 6 июля в Москве прошел концерт при участии российских звезд в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. В акции участвовали такие артисты как Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович.

Сколько украинских политзаключенных в РФ 

В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова (видео) В Одессе провели зрелищный флешмоб в поддержку Сенцова и других политзаключенных
Теги: Олег Сенцов, Лия Ахеджакова
"Патриот и несгибаемый борец": политики скорбят из-за смерти Левка Лукьяненко
Кастрация и пожизненное заключение: в Украине хотят ужесточить наказание за педофилию
В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова (видео)
Хотел откупиться за 50 грн: на трассе Тернополь-Львов поймали пьяного водителя
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь