"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова

Актриса поддержала украинца

Российская артистка театра и кино Лия Ахеджакова обратилась к россиянам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается властями в РФ. Актриса возмутилась тем, что в РФ проходит чемпионат мира по футболу в то время, как Сенцов голодает уже второй месяц.

"Что происходит? Как нам не стыдно? Под завесой этой наркоты, этого мундиаля, всеобщее веселье, радость, победы. Население оказалось готовым принять с распростертыми объятиями весь мир... Но тихонечко, тихонечко, за ставнями, под ковром человек уже 54-й день голодает", - сказала Ахеджакова.

Артистка напомнила, что Европарламент требует немедленно освободить политических узников.

"Европарламент почти единогласно, там 480 голосов, требует от России признать, что это политзаключенные и немедленно их освободить! Мы же входим во все эти ПАСЕ, ОБСЕ... Но нас это не тревожит, у нас футбол... Нам отказывают мужество, честность, порядочность", - подытожила актриса.

Видео разметило издание "Радио Свобода".

«Как нам не стыдно?» – Ахеджакова на концерте в поддержку Сенцова pic.twitter.com/zDiUgRjR3x — Крым. Реалии (@krymrealii) 7 липня 2018 р.

Напомним, что 6 июля в Москве прошел концерт при участии российских звезд в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. В акции участвовали такие артисты как Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович.

Сколько украинских политзаключенных в РФ