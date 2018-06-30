"Как у Поляковой": американскую певицу обвинили в краже образа (фото)

Американская певица примерила образ, идентичный "жар-птице" Оли Поляковой

Американская поп-исполнительница Кэти Перри для того, чтоб пройтись по красной дорожке надела образ от Versace. К сожалению, наряд не оказался оригинальным, так как ранее в похожем появилась украинская артистка Оля Полякова на вручении музыкальной премии "Жар-птица 2018". Схожесть образов двух эстрадных звезд разных континентов заметили в социальной сети Instagram.

"А мы плачемся, что мы хуже!", — написала Оля Полякова на своей странице.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

В комментариях пользователи не оценили образ американской артистки, назвав Кэти Перри курицей. В преимущественном большинстве фанаты отдали предпочтение образу Суперблондинки.

"Стрем какой. Она же стильная красивая девушка, но здесь вышла просто кошмарно", "Ахахахах, мама", "Оля - Вы шикарны!", "Не, мы не хуже! Мы круче!", "Та мы в 100 000 раз лучше!!! У нас есть Оля!!! Наше сокровище!!!", "Ольга, Вы шикарная и неповторимая", "Полякова лучшая!!!", "ОЛЯ ТОП!!!!!!! ОЛЯ ONE LOVE!!!!!!! Неповторимая", "Кэти как курица. Оля как всегда красотка, обожаю", "Зато мы выше!", "Мы лучшие!!!)", "Katy Perry взяла пример от Поляковой", — написали пользователи сети в комментариях.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/polyakovamusic

Фото: (instagram.com/katyperry)

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry) 8 Тра 2018 р. о 10:51 PDT

Видео: (instagram.com/katyperry)

Напомним, что новый клип украинской поп-исполнительницы Оли Поляковой на песню "Королева ночи" посмотрели двое американцев и поделились своими впечатлениями. Афроамериканцы сразу отметили, что клип Поляковой им напоминает атмосферу 70-х, а стиль ее песни — Кэти Перри.

Видео: (video.rbc.ua)