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"Как солнышко": Сергей Безруков похвастался фото подросшей дочки

STYLERЗвёзды        07.07.2018 - 01:03
Фото: Сергей Безруков (instagram.com/s_bezrukov)
Фото: Сергей Безруков (instagram.com/s_bezrukov)

Актер поделился редким снимком

Известный российский актер Сергей Безруков поделился новым фото своей подросшей дочери Маши, сделав новый пост на своей странице в Instagram.

Артист не очень любит публиковать фотографии детей в соцсетях, но в последнее время он все чаще делится своей радостью с поклонниками. 4 июля у дочки Сергея было день рождения. Ей исполнилось 2 года.

Фото: дочь Сергея Безрукова (instagram.com/s_bezrukov)

"Нашей Машеньке сегодня два года! Поздравляем! УРА!" – подписал публикацию актер.

Поклонники тут же стали искренне поздравлять актера.

"Здоровья красотке и счастья! Поздравляем с днем рождения!", "Как солнышко", "Поздравляем", - написали фанаты Сергею.

Скриншот комментариев (instagram.com/s_bezrukov)

Стоит отметить, что в 2016 году Сергей официально женился на Анне, оставив свою первую супругу Ирину после 15-летнего брака. В том же году у пары родилась дочь Мария.

Напомним, голливудская звезда из Украины Ольга Куриленко украсила обложку модного глянца.

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Теги: Сергей Безруков, дочь, фото
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