"Как всегда на высоте": Зеленский сделал экстравагантное предложение руки и сердца

Фото: facebook.com zelenskiy95

Шоумен показал фото "будто из 60-х годов"

Известный украинский комик и телеведущий, звезда студии "Квартал 95" и актер Владимир Зеленский сделал своеобразное предложение руки и сердца. На своей странице в соцсети Instagram юморист поделился новым снимком.

В кадре шоумен сидит за столом, а в руках держит маленькую шкатулку в форме забавной панды.

"Я, ты, он, она" и панда. Фотка по свету - бомбей. Спс мастеру", - написал Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский (instagram.com/zelenskiy_official)

Стоит отметить, что шоумен исполнил главную роль в украинской семейной романтической комедии "Я, ты, он, она", в которой также сыграли его коллега Евгений Кошевой, певица Надежда Дорофеева (группа "Время и Стекло") и литовская актриса Агне Грудите. Премьера фильма запланирована на 27 декабря 2018 года.

Снимок прокомментировали пользователи сети:

"Вау".

"Зачетное фото".

"Фото класс".

"А мастер – это кто?".

"Когда уже выйдет фильм".

"Прикольно".

"Мне муж предложение делал точно с такой же пандой".

"Респект фотографу".

"Фото будто из 60-х годов".

"Вова как всегда на высоте".

"Милаха".

"Фото как будто из далеко прошлого".

"Какой милый Вова".

Скриншот поста (instagram.com/zelenskiy_official)

Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

Ранее сообщалось, что на съемках у Зеленского появился знаменитый певец.

Кстати, Зеленский озадачил фанатов новой фотографией.

А недавно Зеленского "избили" на съемках нового фильма.

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