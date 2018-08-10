"Как всегда на высоте": Зеленский сделал экстравагантное предложение руки и сердца

Шоумен показал фото "будто из 60-х годов"
Известный украинский комик и телеведущий, звезда студии "Квартал 95" и актер Владимир Зеленский сделал своеобразное предложение руки и сердца. На своей странице в соцсети Instagram юморист поделился новым снимком.
В кадре шоумен сидит за столом, а в руках держит маленькую шкатулку в форме забавной панды.
"Я, ты, он, она" и панда. Фотка по свету - бомбей. Спс мастеру", - написал Зеленский.
Фото: Владимир Зеленский (instagram.com/zelenskiy_official)
Стоит отметить, что шоумен исполнил главную роль в украинской семейной романтической комедии "Я, ты, он, она", в которой также сыграли его коллега Евгений Кошевой, певица Надежда Дорофеева (группа "Время и Стекло") и литовская актриса Агне Грудите. Премьера фильма запланирована на 27 декабря 2018 года.
Снимок прокомментировали пользователи сети:
"Вау".
"Зачетное фото".
"Фото класс".
"А мастер – это кто?".
"Когда уже выйдет фильм".
"Прикольно".
"Мне муж предложение делал точно с такой же пандой".
"Респект фотографу".
"Фото будто из 60-х годов".
"Вова как всегда на высоте".
"Милаха".
"Фото как будто из далеко прошлого".
"Какой милый Вова".
Скриншот поста (instagram.com/zelenskiy_official)
Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)
Ранее сообщалось, что на съемках у Зеленского появился знаменитый певец.
Кстати, Зеленский озадачил фанатов новой фотографией.
А недавно Зеленского "избили" на съемках нового фильма.
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