"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)

Скандальная певица не может попасть к дочери на выпускной

Известная российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой СБУ на три года запретила въезд в нашу страну, пожаловалась, что не может приехать в Киев на выпускной дочери. Об этом опальная звезда написала на своей странице в соцсети Instagram.

"Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить... Как мне жаль! Любимая моя, я все равно рядом!" – написала 54-летняя певица.

"Хоть и слезы капают..." – добавила Лолита.

Фото: Дочь Лолиты (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Скриншот поста (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Дочь Лолиты - Ева Цекало, рожденная в ноябре 1998 года, живет с бабушкой в Киеве.

Напомним, звезда несколько раз вопреки всему выступала в незаконно оккупированном Россией Крыму.

Ранее опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке.

Певица исполнила песню культовой украинской группы "Океан Ельзи".

Светлана Лобода: наша или не наша (видео: STYLER.rbc.ua)