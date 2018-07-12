"Какая нежность": Даша Астафьева поделилась романтическим фото

Звезда позирует вместе с любимым
Известная украинская певица, экс-участница группы "Nikita", украинский секс-символ Даша Астафьева поделилась с поклонниками трогательными фотографиями со своим возлюбленным. Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
Скриншот (instagram.com/da_astafieva)
На фото звезда позирует вместе со своим гражданским мужем Артемом Кимом на фоне заката. Пара сидит в обнимку и нежно целуется.
Пользователей сети восхитили снимки певицы.
Скриншот (instagram.com/da_astafieva)
"Сохраните это состояние невесомости. Берегите свою любовь", - пишут они.
"Берегите друг друга", - пожелали в сети.
"Как мило и нежно. Пусть так будет всегда", - отметили пользователи.
"Очень красивая пара", - восхитились в комментариях.
"Какая нежность", - написали в сети.
Кстати, Даша Астафьева рассказала об уходе из группы NikitA.
Астафьева ушла из группы в сентябре 2017 года. В коллективе она пела 10 лет, но формат сотрудничества перестал ее устраивать.
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