"Какая нежность": Даша Астафьева поделилась романтическим фото

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Звезда позирует вместе с любимым

Известная украинская певица, экс-участница группы "Nikita", украинский секс-символ Даша Астафьева поделилась с поклонниками трогательными фотографиями со своим возлюбленным. Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Скриншот (instagram.com/da_astafieva)

На фото звезда позирует вместе со своим гражданским мужем Артемом Кимом на фоне заката. Пара сидит в обнимку и нежно целуется.

Пользователей сети восхитили снимки певицы.

Скриншот (instagram.com/da_astafieva)

"Сохраните это состояние невесомости. Берегите свою любовь", - пишут они.

"Берегите друг друга", - пожелали в сети.

"Как мило и нежно. Пусть так будет всегда", - отметили пользователи.

"Очень красивая пара", - восхитились в комментариях.

"Какая нежность", - написали в сети.

Кстати, Даша Астафьева рассказала об уходе из группы NikitA.

Астафьева ушла из группы в сентябре 2017 года. В коллективе она пела 10 лет, но формат сотрудничества перестал ее устраивать.

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