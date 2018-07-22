"Какая пошлость": Лолиту подняли на смех за наряд на Юрмале (фото)

Фото: Лолита Милявская (facebook.com - LolitaMilyavskaya)

Певица не на шутку разозлила поклонников

Популярная российская певица Лолита Милявская оказалась в центре скандала из-за выбора нелепого наряда для Юрмалы. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Воспоминания о фестивале Лаймочки", - подписан снимок.

Следует уточнить, что на самом кадре можно заметить исполнительницу, которая выбрала для выхода на официальное мероприятие белую футболку с неприличной надписью. Это стало причиной гневной реакции среди фанатов певицы.

Фото: Милявская на Юрмале (instagram.com/lolitamilyavskaya)

"Какая пошлость. И самое отвратительное, что это кого-то восторгает. На улице сплошной мат от детей, женщин, о мужском населении я уже молчу. А тут популярная личность открыто рекламирует маты. Господа, вы что, с ума сошли?" – сказала пользователь Наталия Цыганкова.

"Фу. Мир сошел с ума. Вы все восторгаетесь этим? Мозг есть?" – сказала пользователь Елена Нима.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Кстати, звезда российского шоу-бизнеса Лолита Милявская опубликовала пост в своем Instagram, украсив его своим красивым селфи. Поп-звезда с недоумением обратилась к своим фанам: "почему, когда сам фотографируешь, даже без фотошопа, выглядишь человеком?".

Доказательством слов певицы служит ее селфи, на котором она выглядит естественно и очень привлекательно. Поклонники артистки усыпали Лолиту приятными комплиментами и отметили, что она "всегда красивая.

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