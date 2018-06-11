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"Какие милые": Каменских показала, кто засыпает на ее груди (фото)

STYLERЗвёзды        11.06.2018 - 21:48
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица поделилась с поклонниками домашним снимком

Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, показала, кто засыпает на ее груди. На своей странице в соцсети Instagram исполнительница поделилась снимком со своим питомцем.

На фото на груди у звезды отдыхает маленькая белая и пушистая собака. На снимке Каменских без макияжа в домашней обстановке.

"#mymimi #itslove (Моя Мими. Это любовь)", - написала певица.

Фото: Настя Каменских и ее пес (instagram.com/kamenskux)

Снимок прокомментировали многие пользователи сети:

"Какие милые".

"Она супер".

"Эх, Настя, замуж уже пора".

"О! Какая милота".

"Настюша, такая милая и нежная".

"Очень красивые".

"Собачка милаха. И ты, Настя, тоже ничего".

"Выглядишь на миллион".

"Прелесть какая".

"Милашка".

Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Кстати, Настя Каменских рассказала о мужчине своей мечты.

Что вы не знали о NК? (видео: STYLER.rbc.ua)

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