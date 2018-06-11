"Какие милые": Каменских показала, кто засыпает на ее груди (фото)

Певица поделилась с поклонниками домашним снимком
Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, показала, кто засыпает на ее груди. На своей странице в соцсети Instagram исполнительница поделилась снимком со своим питомцем.
На фото на груди у звезды отдыхает маленькая белая и пушистая собака. На снимке Каменских без макияжа в домашней обстановке.
"#mymimi #itslove (Моя Мими. Это любовь)", - написала певица.
Фото: Настя Каменских и ее пес (instagram.com/kamenskux)
Снимок прокомментировали многие пользователи сети:
"Какие милые".
"Она супер".
"Эх, Настя, замуж уже пора".
"О! Какая милота".
"Настюша, такая милая и нежная".
"Очень красивые".
"Собачка милаха. И ты, Настя, тоже ничего".
"Выглядишь на миллион".
"Прелесть какая".
"Милашка".
Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Кстати, Настя Каменских рассказала о мужчине своей мечты.
Что вы не знали о NК? (видео: STYLER.rbc.ua)