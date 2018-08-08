"Какие симпатяшки": Дмитрий Комаров восхитил фанов ретро-фото с сестрой

Фото: Дмитрий Комаров (РБК-Украина)

Телеведущий вместе с сестрой решили поделиться старыми совместными фото

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров показал старое фото со своей сестрой Ангелиной, чем умилил своих поклонников. Соответствующий снимок опубликован на его странице в Instagram.

"Мама нашла и прислала классную фотку 2000 года. Не могу не поделиться. Мы с сестрой. Я непременно с фотиком, Киев-19, с советским широкоугольным объективом Мир-47. Прошло 18 лет #мирнаизнанку", - подписал кадр ведущий.

Фото: Ангелина и Дмитрий Комаровы (instagram.com/komarovmir)

Стоит отметить, что на своей странице в соцсети сама Ангелина, которая является арт-директором сети салонов "Kika-style", тоже выложила другое фото с братом.

"Я тут сама на себя не похожа. А @komarovmir суровый мальчик-красавчик 17 лет назад. Мы с ним сегодня выставляем ретро фотки. Обычно брат меня называет малая, а сегодня я могу ему смело сказать малой", - написала в публикации девушка.

Фото: Дмитрий и Ангелина Комаровы (instagram.com/komarova_angelina)

К слову, поклонники фото телеведущего с сестрой оценили.

"Орел", "Класс", "Очень красивое фото. Вы супер", "Брутал здесь", "Какой мачо", "Такой милый", "Клевый". "Супер!", "Какие симпатяшки", "Ты не изменился", "Куда бежит время... А ты эликсир молодости явно употребляешь", "Красотули", - отметили пользователи в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/komarovmir)

Кстати, Дмитрий Комаров, который сейчас находится в Бразилии, рассказал о небольших неприятностях, которые встретились ему и его команде в очередной раз. Недавно он писал о том, что в поездке у них утонул дрон, который снял уникальные кадры Амазонки.

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