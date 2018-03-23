Каменских – блондинка: певица представила новый зажигательный клип (видео)

В КПИ сняли новое видео украинской звезды

Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, представила новый зажигательный клип на песню "Дай мне". Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале звезды.

Каменских сыграла в клипе соблазнительную студентку, окруженную мужским вниманием. Более того, звезда перевоплотилась в блондинку.

Кадр из видео (YouTube/NKofficial)

Съемки клипа проходили в Киевском политехническом институте (КПИ).

Видео: NK – "Дай мне" (YouTube/NKofficial)

Кадр из видео (YouTube/NKofficial)

Режиссером ролика выступила Таню Муиньо, которая воссоздала в клипе стилистику комедий 2000-х о жизни и обучении в колледжах.

В клипе певица сменила несколько образов, включая блондинку, спортсменку и поп-звезду.

Ранее Каменских впечатлила поклонников в образе вратаря.

Напомним, 26 февраля в Киеве прошла украинская музыкальная премия YUNA 2018 (видеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)