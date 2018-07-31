Каменских рассказала о "спортивной" мотивации и поделилась диетическим рецептом любимого салата

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица отметила, что в основном завтракает овсянкой и яичными белками

Поп-исполнительница Настя Каменских призналась, что она обычная девушка, поэтому также, как и все остальные, иногда позволяет себе слабости. При этом певица знает, что за любой слабостью будет следовать двойное усилие. И здесь уже важно поставить перед собой четкую цель. Об этом Каменских рассказала в эксклюзивном интервью STYLER.

Напомним, что пару лет назад Настя Каменских приятно удивила свих поклонников, похудев на 20 км. В своих предыдущих интервью певица неоднократно говорила, что склонна к полноте. Но на данный момент ей удается поддерживать себя в отличной форме.

"Самое главное в этом деле, как в принципе и в любом другом, — четко видеть цель и осознавать, что двигаешься к ней каждый день. Я обычная девушка, и тоже позволяю иногда себе слабости, но я понимаю, что слабость сегодня будет означать удвоенные усилия завтра. Главное, что у меня есть вдохновляющая цель", — объяснила Каменских.

Также украинская певица сообщила, что занимается с тренером, который разработал для нее не только схему упражнений, но и режим питания — с учетом ее образа жизни и особенностей организма.

"Мой рацион — это в среднем овсянка на завтрак, яичный белок, белая или красная рыба на гриле, мясо индейки или курицы. Ем много овощей, обязательно свежих. Отказаться пришлось скорей не от каких-то продуктов, а от нездорового их употребления", — рассказывает Настя.

Спортивная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

К слову, не так давно Настя в очередной раз блеснула аппетитными формами, поделившись откровенным фото в купальнике. Поклонники даже отметили, что Каменских — это "украинская Ким Кардашьян".

Кроме того, Каменских поделилась очень простым и доступным рецептом диетического салата — своего любимого.

"Берем огурцы, рукколу и перец, заправляем соевым соусом и оливковым маслом", — лаконично рассказала певица.

При этом певица подчеркнула, что в свое время у нее не было никакого особенно "озарения", после которого она решила срочно что-то менять в своей внешности.

"Никакого особого "яблока Ньютона" у меня не было. Просто, видимо, созрела к моменту, чтобы переосмыслить себя, захотеть кардинальных перемен в жизни", - подытожила Настя.

Напомним, ранее Каменских искренне высказалась о своей патриотической позиции и призналась в любви к Украине. Более того, певица уверена, что каждый должен заниматься своим делом и с помощью этого поддерживать экономику своей страны.

Более того, Каменских ответила на вопрос, хочет ли она в ближайшее время пойти в политику.

Биография Насти Каменских и интересные факты о ней (видео: STYLER.rbc.ua)