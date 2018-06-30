"Камнями закидали на родине": Козловский высказался о своем выступлении в Москве на 9 мая

Народный артист дал пояснения о его поездке на концерт в Россию

Народный артист Украины Виталий Козловский ответил на вопрос, который беспокоит его поклонников с того момента, как он принял участие в концерте в Москве. Почему же певец выступал там и почему именно 9 мая? Своими объяснениями он поделился с журналистами на онлайн-конференции "КП" в Украине".

По словам певца, он поехал в Москву с концертом, не отдавая себе должным образом отчет о тех событиях, которые сложились в стране.

"Я артист, я настолько сосредоточен на работе своей: на песнях, аранжировках, на музыке, на гастролях, клипах - на всем.Ты иногда настолько поверхностно и узко смотришь, возможно на какую-то глобально-политическую ситуацию в Украине. Ты как-то не сосредотачиваешься на том , чтобы смотреть панорамнее на ситуацию ", - такой аргумент выдвинул Виталий Козловский в свое оправдание.

Артист отметил, что случай с концертом помог ему во всем разобраться.

"Мы с моей командой переживали, что наверное все таки забросают камнями нас там, но там камнями не забросали, это произошло на родине. Понимаете, здесь такая тонкая ситуация: ты едешь туда со своей целью, со своими мыслями - одними, а люди здесь расценивают это совсем иначе. Тебе кажется, что ты все делаешь правильно. Я не считал это предательством, но опять же говорю, что эта ситуация была мне крайне необходима ", - прокомментировал свою поездку Козловский.

Вернувшись в Украину, Виталий наконец осознал, что артист - это личность, которая не должна находиться в стороне от событий, происходящих в стране.

"Ты не имеешь права быть бессознательным. Ты должен быть сознательным и все, что ты говоришь, и каждое твое действие, оно знаете как? Их оценивает твоя аудитория. Наверное от меня такого поворота не ожидали", - сказал он.

"Я долгое время после приезда не давал никаких интервью, мне нужно было обо всем подумать, понять, проанализировать. В конце концов, мои выводы однозначны: я понял - я украинец", - добавил артист.

Певец еще рассказал, что его неоднократно приглашали на концерты в Россию, и он никогда не соглашался. Он позволил себе выступить там один раз на 9 мая просто, чтобы отдать дань памяти своим дедушке и бабушке. Именно они, по словам Виталия Козловского, еще в детстве сформировали его отношение к 9 мая как к празднику.

"Мне дедушка с детства рассказывал, как они праздновали парад в 45-м году", - говорит Виталий, позже он добавил, что для него этот праздник не имеет границ. Певец убежден, что так и должно быть.

Видео: Виталий Козловский прокомментировал выступление в Москве (YouTube/Пресс-центр газеты КП в Украине)

Виталий Козловский признает, что совершил ошибку, и теперь твердо уверен, что Россия – страна-агрессор. Тем не менее, он считает, что в Украине есть дискриминация по отношению к некоторым представителям шоу-бизнеса. "Одни в России поют, и им ничего, а другие – как я", - высказался певец.

Кстати, ранее уже сообщалось, что Козловского презирают в соцсетях.