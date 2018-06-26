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"Капитан Америка": в Киеве "засветился" знаменитый голливудский актер в Киеве (фото)

STYLERЗвёзды        26.06.2018 - 21:54
Фото: Крис Эванс (instagram)teamcevans)
Фото: Крис Эванс (instagram)teamcevans)

Звезду заметили в столичном аэропорту

В Киев прилетел знаменитый голливудский актер Крис Эванс, который наиболее известен по роли Капитана Америки в серии супрегеройских фильмов от студии MARVEL. Снимки со звездой опубликовали на фан-странице актера в Instagram.

Скриншот поста (instagram.com/teamcevans)

37-летнего актера заметили в международном аэропорту "Борисполь". Поклонники успели сделать несколько фотографий со звездой.

Фанаты думали, что Крис Эванс целенаправленно прилетел в украинскую столицу, однако, как позже признался актер, у него просто была пересадка в Киеве.

Скриншот поста (instagram.com/teamcevans)

Напомним, как в сети радуются приезду Роберта Патрика в Украину.

Актер прибыл в Украину для съемок в историческом фильме "Захар Беркут" режиссера Ахтема Сеитаблаева, снявшего такие картины как "Киборги" и "Чужая молитва".

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Теги: Крис Эванс, актер
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