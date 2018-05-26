"Касается каждого...": стих Сергея Шнурова о разводе вызвал фурор в сети

Сергей Шнуров в стихе к Матильде описал свои чувства

Cергей Шнуров написал трогательный стих своей жене Матильде, с которой они намерены разводится. Стихотворение было опубликовано утром 26 мая в качестве описания к новому фото Шнурова в социальной сети Instagram, активным пользователем которой он является. На черно-белом фото Сергей Шнуров одет в плащ и стоит на мосту с сигаретой в руке.

Фото: (instagram.com/shnurovs)

Нигде не было прямо указано, что стих посвящен именно Матильде. Впрочем, нетрудно догадаться, что так оно и есть, ведь только 25 мая, вечером, лидер группы "Ленинград" заявил об их расставании с женой.

“Пускай сейчас мне больно очень.

Я ранен, может и убит.

И кровь сочится межу строчек.

Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?

Я рад тому, что ярко, сочно.

Ошибки нет, я не учту.

Мне есть,что вспомнить этой ночью.

Я пр***ал свою мечту.

Виновен? Или не виновен?

Хотел, б***ь, на***ть судьбу?

Любой баран местами овен.

Нет. Я судьбу не на**у.

Я есть - кто есть. И хоть ты тресни,

Одень, помой и причеши.

Придётся отвечать за песни,

За пляски и раздрай души.

Не сомневайтесь, я отвечу.

То холодно, то горячо.

Вот ночь прошла и сразу вечер.

Мне жизнь выкатывает счет.”, – написал Сергей Шнуров.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/shnurovs

Следует отметить, что в комментариях поклонники сразу же начали бурно обсуждать новое стихотворение артиста, а также его развод с Матильдой Шнуровой. Многие фанаты популярного певца высказывают ему свои слова поддержки. Практически все поклонники не могут поверить в случившееся и высказывают надежду, что вскоре экстравагантная пара снова будет вместе.

"Благодаря вам с Матильдой я поверила, что настоящая любовь бывает не только в книгах. Грустно", "Вы самый талантливый! И я знаю, что Вы скоро опять будете вместе с Матильдой! Вы созданы друг для друга", "Больно! Лично мне очень жаль (будто развелась я), до слез. Очень люблю вашу пару, такую нереально реальную", "Очень гармоничная вы пара были. Печально…", "Конфликт интересов гения искусства и PR-гения", "Можно поверить, что ваш развод - это неправда?", "Очень жаль, что распадаются Такие пары... Не отрекаются любя... Надеюсь все образуется. Счастья вам обоим и добра", — написали поклонники пары.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/shnurovs

Некоторые поклонники предположили, что вина в окончании длительных отношений лежит не на систематических проступках Сергея, а на его супруге.

"Матильда накосячила. Узнал. Прощать - не его статус. Просто на себя ее косяк (ред. – вину) берет. Или так или олень. А Шнур не олень. Не сможет им быть", - пишет один из комментаторов.

Скриншот комментарив поста аккаунта instagram.com/shnurovs

Напомним, ранее 25 мая Сергей Шнуров сообщил в социальной сети Instagram, что разводится со своей супругой Матильдой. О причинах развода ничего не говорится. Пара пробыла вместе 8 лет.

Видео: video.rbc.ua