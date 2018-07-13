Катя Осадчая раскрыла необычный секрет своей молодости

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha

Известная телеведущая призналась, что из-за возраста обращалась к японским ученым из индустрии красоты

Недавно знаменитая телеведущая Катерина Осадча опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. В сообщении эксперт светской жизни рассказала, что она редко прибегает к бьюти-экспериментам. Но, не без грусти отметила звезда, после тридцати отражение в зеркале меняется чаще, чем хотелось бы.

Скриншот поста (instagram.com/kosadcha)

Ведущая сообщила, что хочет оттянуть хирургическое вмешательство на максимально возможный срок: "вопрос, как оттянуть уколы, и максимально долго не ложиться под нож". Но волей-неволей приходится задумываться о сохранении своей красоты.

Поэтому Катерина Осадча решила испытать на себе разработку японских ученых – гиалуроновую кислоту, расщепленную на молекулы. По словам светской львицы, этот метод действуют более глубоко. Также телеведущая с улыбкой добавила: "Тот случай, когда разработка, получившая Нобелевскую премию, получила жизнь в косметике. Если так пойдет, то будем жить молодыми до двухсот лет, благодаря ученым".

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha/)

Напомним, что ранее Катерина Осадча заинтриговала поклонников львовскими фотографиями.

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