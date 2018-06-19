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"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда

STYLERЗвёзды        19.06.2018 - 17:27

Известная травести-дива Монро поделилась своими переживаниями после Марша равенства

Эпатажная украинская травести-дива Монро, которая приняла участие в недавнем киевском Марше равенства, опубликовала пост в Instagram, в котором высказалась о противниках КиевПрайда. Она призналась, что не понимает, как человек может желать смерти целой группе людей не таких, как он сам.

"Каждый час я захожу в комментарии к последнему видео о @kyivpride 2018 на своем канале, и, как заправский дворник, зачищаю свою территорию Света, Любви и Добра от моральных агрессоров и психически больных людей. Хотя. Может это и не люди, а запрограммированые роботы. Но моя интуиция подсказывает, что это реальные люди... Скорее Нелюди!" - поделилась Монро.

Скриншот публикации (instagram.com/monritta)

"Ну как человек может желать мучительной смерти целой группе людей. Это первые признаки фашизма! Которые, увы, никак не наказываются. Хочется ответить словами религиозных фанатиков "Побойтесь Бога!" - говорит звезда.

Недавно на своем канале в YouTube она выложила видео о Марше Равенства 2018 за права и свободы ЛГБТ-сообщества. На звезду светских вечеринок сразу начала сыпаться куча гневных комментариев. 

Видео: КиевПрайд 2018 (YouTube/Неугомоная Монро)

Также Монро обратилась ко всем родителям. Она считает, что неважно, сколько лет вашему ребенку, всегда нужно слушать, разговаривать и объяснять своим детям абсолютно все.

"Среди многих относительно лояльных аргументов против, есть самый часто упоминаемый: "а как мы объясним детям?!". Так вот, сегодня я впервые задумалась и влезла в архивы своей памяти, чтобы вспомнить, а что и как мне объясняли мои родители. Копалась долго, тщательно и, кроме: "Это плохо, это хорошо, это можно, это нельзя", не вспомнила. На большинство вопросов родители отмахиваются пространственной отговоркой: "Вырастешь – поймешь!". В итоге ребенок вырастает и ничего не понимает, формируя свою систему ценностей по искаженным родительским установкам, примитивным фильмам, уличным законам и телевизионным и инет-вбросам", – объясняет травести-дива своим подписчикам.

 "Я очень сожалею, что мои родители не пытались поговорить со мной и наладить контакт. Они не пытались разобраться в себе и тем самым помочь мне", ­- добавила Монро.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Многие поддержали травести-диву своими комментариями. Подписчики Неугомонной Монро рады, что есть люди, и их становится все больше, которые не поддерживают любую форму дискриминации, и благодарят ее за то, что она делает.

Напомним, в Киеве прошла акция в защиту животных, где активисты требовали наказать догхантера Алексея Святогора.

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Теги: Марш равенства, Монро
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