В Киеве Элтон Джон встретился с ребенком, которого хотел усыновить девять лет назад

Государство не дало согласие на усыновление

Всемирно известный британский певец Элтон Джон, который прилетел в Киев на Кураж Базар в рамках благотворительной акции, встретился с ребенком, которого хотел усыновить девять лет назад. Об этом сообщает "Украина молодая".

Мальчик, который был вынужден уехать из родной Макеевки в результате войны на Донбассе, приехал на встречу с Элтоном Джоном при содействии фонда "АнтиСПИД" Елены Пинчук.

Лев пришел к певцу вместе с отцом и охотно позировал на фоне старых фотографий, сделанных во время посещения Элтоном Джоном детского дома в Макеевке в 2009 году, где он впервые встретил маленького Агеева.

К слову, в 2009 году Элтон Джон посетил приют в Макеевке, где увидел 14-месячного ВИЧ-инфицированного мальчика. Певец и его партнер Дэвид Ферниш захотели усыновить ребенка, но им отказали, потому что в Украине не признают однополые браки.

Фото: Элтон Джон и девятилетний Лев (umoloda.kiev.ua)

Фото: Элтон Джон и Лев в 2009 году (umoloda.kiev.ua)

Напомним, что Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" (фото, видео).