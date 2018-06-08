Кира Муратова умерла: в Одессе проведут в последний путь легендарного режиссера

При жизни она завещала, чтобы с ней простились только близкие люди

В пятницу, 8 июня, в Одессе проведут в последний путь легендарного украинского режиссера и сценариста Киру Муратову. Об этом сообщает ТСН.

Кира Муратова умерла на 84 году жизни после тяжелой болезни. В последнее время она почти не появлялась на Одесской киностудии, где проработала долгие годы.

При жизни Кира Муратова завещала, чтобы с ней простились только семья и близкие друзья. Официальной церемонии прощания не будет.

Провести знаменитого режиссера в последний путь прилетят несколько известных актеров из России, в том числе Рената Литвинова, которая снималась в фильмах режиссера.

Видео: В Одессе проведут в последний путь Киру Муратову (tsn.ua)

На киностудии, где работала Кира Муратова, устроят вечер памяти режиссера на поминальный, девятый день.

"Она на этой студии проработала от уборщицы до академика и супермастера, понимаете. Так получалось, что жизнь ее выкручивала веревки из нее. Она сопротивлялась и оставила прекрасные картины философские, уникальные, о человеке, в которой еще не все потеряно", - сказал председатель одесского отделения союза кинематографистов Украины Ярослав Лупий.

Напомним, Кира Муратова умерла в среду, 6 июня. Знаменитому украинскому режиссеру было 83 года.

Кира Муратова родилась в 1934 году. Как режиссер она дебютировала в 1962 году, а ее первыми самостоятельными работами стали фильмы "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971). Из-за цензуры со стороны советской власти второй фильм вышел на экраны лишь в 1987 году.

Имя Киры Георгиевны Муратовой осталось высеченым не только в украинском кинематографе, но и в мировом. Ее фильмы были социальными и неоднозначными.

"Астенический синдром" был награжден Специальным призом жюри "Серебряный медведь" 40-го Берлинского кинофестиваля (1990 год). Также Муратова – единственный украинский режиссер, удостоен российской независимой премии "Триумф". Награду ей вручили в 1995 году за большой личный вклад в мировую культуру.

Напомним, что в сети скорбят о легенде кинематографа.

"Да, она сильно болела, да, мы были к этому готовы, и все-таки весть о смерти человека такого масштаба всегда сбивает с ног. Теперь уже совсем не дозвониться", - сожалеет литературный критик Юрий Володарский.

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