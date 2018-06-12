Клип украинской группы вошел в шортлист Берлинского кинофестиваля

Видео вошло в программу Berlin Fashion Film Festival

Клип известного украинского коллектива ONUKA на трек "Vidlik" вошел в официальную программу Berlin Fashion Film Festival сразу в четырех категориях: "Лучший новый артист", "Лучшее музыкальное видео", "Художник-постановщик", "Стайлинг". Об этом сообщает comma.

Стоит отметить, что fashion-конкурс Берлинского кинофестиваля ежегодно собирает лучшие работы со всего мира. В этом году жюри, состоящее из креативных директоров рекламных агентств, арт-директоров, продюсеров и режиссеров продакшнов, а также маркетинг-директоров брендов рассмотрело 985 роликов и выбрало лучшие 150.

Седьмой кинофестиваль BFFF пройдет 12–13 июля. В конце конкурса станут известны победители программы.

"Круто, когда работа украинской команды получает признание за пределами нашей страны. Найти себя в шорт-листе BFFF – признак того, что мы движемся в правильном направлении", - отметила лидер украинской группы Ната Жижченко.

"Да, впереди еще много работы. Но, когда только в одном городе с тобой работают такие профи своего дела, как Patoka Studio или Radioaktivefilm, правда, есть стимул делать свое дело с каждым днем только лучше", - добавила солистка ONUKA.

Видео: ONUKA - Відлік (YouTube/ONUKA)

Клип на трек "Vidlik" вышел в апреле 2016 года. Видео набрало более 4 млн просмотров в YouTube.

Кстати, лидер группы ONUKA раскрыла свой секрет счастья.

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