Кобзон в коме: появились новые данные о состоянии тяжелобольного артиста

Иосиф Кобзон (фото: iosifkobzon.ru)

Пресс-секретарь Иосифа Кобзона сообщила новые данные о его состоянии

Народный артист СССР Иосиф Кобзон до сих пор находится в коме. Об этом 30 июля заявила официальный представитель артиста Варвара Виноградова.

По ее словам, хуже популярному российскому артисту-украинофобу не стало.

"Нет никаких изменений в худшую сторону", - цитирует пресс-секретаря Кобзона российское агентство "РИА Новости".

Иосиф Кобзон (фото: УНИАН)

"Он на плановом лечении. Нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", - добавила Варвара.

Отметим, что ранее в росСМИ появилась информация, что ухудшение состояния Иосифа Кобзона связано с распространением метастазов.

Иосиф Кобзон (фото: wikimedia.org)

Напомним, скандальный российский певец с 20 июля находится в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. 27 июля артисту стало хуже, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день Иосиф Кобзон впал в кому. Его состояние здоровья медики оценивают как стабильно тяжелое.

Добавим, что 80-летний певец борется с раком более 13 лет.

Ранее, в июне, в сети появились снимки больного Иосифа Кобзона. На прощании с поэтом, с которым он состоял в близких дружеских отношениях, Кобзон шокировал присутствующих болезненным внешним видом.

Видео: РБК-Украина