Кобзон в коме: появились новые данные о состоянии тяжелобольного артиста

Пресс-секретарь Иосифа Кобзона сообщила новые данные о его состоянии
Народный артист СССР Иосиф Кобзон до сих пор находится в коме. Об этом 30 июля заявила официальный представитель артиста Варвара Виноградова.
По ее словам, хуже популярному российскому артисту-украинофобу не стало.
"Нет никаких изменений в худшую сторону", - цитирует пресс-секретаря Кобзона российское агентство "РИА Новости".
Иосиф Кобзон (фото: УНИАН)
"Он на плановом лечении. Нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", - добавила Варвара.
Отметим, что ранее в росСМИ появилась информация, что ухудшение состояния Иосифа Кобзона связано с распространением метастазов.
Иосиф Кобзон (фото: wikimedia.org)
Напомним, скандальный российский певец с 20 июля находится в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. 27 июля артисту стало хуже, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день Иосиф Кобзон впал в кому. Его состояние здоровья медики оценивают как стабильно тяжелое.
Добавим, что 80-летний певец борется с раком более 13 лет.
Ранее, в июне, в сети появились снимки больного Иосифа Кобзона. На прощании с поэтом, с которым он состоял в близких дружеских отношениях, Кобзон шокировал присутствующих болезненным внешним видом.
Видео: РБК-Украина