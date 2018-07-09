"Кокетка": Ани Лорак порадовала поклонников забавным видео

Певица показала искреннюю радость солнечному дню

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России и крайне редко выступает в родной стране, порадовала поклонников забавным видео, в котором радуется солнечному дню. Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Тот самый случай, когда надела плащ и вдруг выглянуло солнце", - написала певица.

Каролина Куек в модных джинсах, белой рубашке и красном плаще прошлась под солнечным светом по тротуару под легендарную песню Джеймса Брауна "I Feel Good" 1965 года.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 8 Июл 2018 в 7:56 PDT

Видео: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ролик прокомментировали многие пользователи сети:

"Наша суперзвезда".

"Обалденно".

"Красотка".

"Кокетка".

"Энергичная женщина".

"Красная шапочка. Сменила имидж".

"Летящей походкой. Красавица такая. От вас так и веет позитивом, спасибо за поднятое настроение".

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Кстати, Ани Лорак поделилась трогательным снимком с дочерью.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)