"Кокетка": Ани Лорак порадовала поклонников забавным видео

Певица показала искреннюю радость солнечному дню
Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России и крайне редко выступает в родной стране, порадовала поклонников забавным видео, в котором радуется солнечному дню. Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
"Тот самый случай, когда надела плащ и вдруг выглянуло солнце", - написала певица.
Каролина Куек в модных джинсах, белой рубашке и красном плаще прошлась под солнечным светом по тротуару под легендарную песню Джеймса Брауна "I Feel Good" 1965 года.
Видео: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Ролик прокомментировали многие пользователи сети:
"Наша суперзвезда".
"Обалденно".
"Красотка".
"Кокетка".
"Энергичная женщина".
"Красная шапочка. Сменила имидж".
"Летящей походкой. Красавица такая. От вас так и веет позитивом, спасибо за поднятое настроение".
Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)
Кстати, Ани Лорак поделилась трогательным снимком с дочерью.
Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)