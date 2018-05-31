Кольчуга, чемодан и незнакомец: Ани Лорак представила новый клип (видео)

Певица презентовала видео на песню "Сумасшедшая"

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, представила клип на песню "Сумасшедшая". Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале звезды.

"Сумасшедшая" посвящается всем влюбленным, людям-авантюристам по жизни, тем, кто открыт к приключениям и умеют брать от каждого нового дня все самое лучшее. И, конечно же, не обошлось без красивой истории любви, о которой мечтают многие девушки. Я желаю всем обязательно влюбиться этим летом", – рассказала Каролина Куек (настоящее имя певицы).

На видео Ани Лорак отправилась в путешествие с мужчиной, который судя по тексту трека, ей почти незнаком: "все что тебе надо знать обо мне – это мое имя".

Певица предстала в нескольких ярких образах: сначала в вечернем зеленом платье в туфлях на высоких каблуках, затем в кольчуге на пляже, затем вместе с мужчиной на берегу моря в белой мужской рубашке. Позднее певица появляется в джинсах и топе на заправке, а затем в белом купальнике.

Видео: Ани Лорак - "Сумасшедшая" (YouTube/Ани Лорак)

"Режиссером нового видео стал Станислав Морозов, с которым Ани Лорак работает впервые. Команда собралась в Греции, на живописном острове Крит, чтобы воплотить задуманную сценарием историю в жизнь. Локация была выбрана неслучайно. Крит даже в греческой мифологии был всегда окутан пеленой любовных драм и романтических историй. А природа острова поражает, вдохновляет и влюбляет с первого взгляда. Здесь просто невозможно не начать верить в чудеса и настоящую любовь", - отмечается на официальном канале певицы в YouTube.

Ролик прокомментировали многие пользователи сети:

"Картинка красивая, атмосфера передана круто! А вот сама песня так себе﻿".

"Очень красивый, яркий, романтичный клип".

"Клип похож на старые ее работы (там тоже заправка, машина с открытым верхом, море и постель). И в песне тоже банальщина, под конец тишина и бац - громкое повторение припева".

Скриншот комментариев (YouTube/Ани Лорак)

Ранее сообщалось, что Ани Лорак чуть не погибла на кабриолете в Греции.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)