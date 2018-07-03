В конкурсе Мисс Вселенная примет участие девушка-трансгендер

Девушка сменила пол четыре года назад

В конкурсе, который состоится осенью в Филиппинах, за корону самой красивой девушки планеты поборется девушка-трансгендер. Об этом сообщает New York Post.

25-летняя Анджела Понсе уже завоевала одну корону. Она обошла в конкурсе родной страны 22 красавицы и победила, став самой красивой женщиной Испании. Ранее девушка уже пыталась завоевать корону Испании. В 2015 году Анджела представляла испанский город Кадис, но она проиграла участнице из Барселоны Мирее Лалагуне. Теперь Анджела собралась покорять мир.

Скриншот фото (instagram.com/angelaponceofficial)

В 2014 году Анджела прошла длительный курс гормональной терапии, а после нее – операцию по смене пола. Как утверждает девушка, которая ранее была мужчиной, она с самого раннего детства ощущала себя не такой как все. В детстве она выбирала игрушки для девочек и очень любила куклу Барби. Родители Анджелу всегда и во всем поддерживали, поэтому ничего имели против смены пола.

Скриншот фото (instagram.com/angelaponceofficial)

Отмечается, что модель-трансгендер впервые попадет на такой престижный конкурс. В 2012 году участница из Канады Дженна Талакова подала заявление в суд на организаторов конкурса, так как ей не разрешили участвовать из-за того, что она трансгендер. Дженна выиграла суд и завоевала титул Мисс Конгениальность.

Скриншот фото (instagram.com/angelaponceofficial)

Как утверждает сама Анджела Понсе, для нее выступление на таком конкурсе является большой честью и ее основная цель – заставить людей уважать представителей сексуальных меньшинств.

"Моя цель - быть представителем уважения и разнообразия не только для сообщества ЛГБТ, но и для всего мира", - рассказала девушка.

Скриншот фото (instagram.com/angelaponceofficial)

По условиям конкурса, который проводится с 1952 года, участвовать могут девушки от 18 лет, с хорошей фигурой, яркой внешностью, любого роста. Кроме того, они должны быть не замужем, не помолвлены и у них не должно быть детей.

Кстати, певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте.

Что вы не знали о самом популярном комике страны