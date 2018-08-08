Константину Меладзе запретили въезд в Европу 

Фото: Константин Меладзе и Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Композитора не пустили за границу

Известному украинскому композитору и продюсеру грузинского происхождения, супругу певицы Веры Брежневой Константину Меладзе до 2020 года запретили въезд в страны Евросоюза. Причиной стали проблемы с паспортом.

Композитор пытался переехать границу через пункт пропуска "Лужники-Берегшурань". Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на источник в Государственной миграционной службе Украины.

В понедельник, 6 августа, 55-летний Меладзе был задержан венгерскими пограничниками на выезде из Закарпатской области и на въезде в Венгрию.

На пункте пропуска "Лужники-Берегшурань" Меладзе развернули венгерские пограничники. У Меладзе якобы забрали загранпаспорт по подозрению в подделке штампов в нем.

"Теперь Константину Меладзе запретили въезд в страны ЕС до 2020 года",- рассказал источник.

Напомним, 11 мая Константину Меладзе исполнилось 55 лет.

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