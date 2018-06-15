Концерт Макса Барских на Закарпатье едва не сорвался (фото)

Певец выступил в Черновцах и Ужгороде

На западе Украины состоялись два концерта украинского певца Макса Барских в рамках тура "Туманы". Во время выступления ливни и град на короткое время вывели из строя аппаратуру. Выступления исполнителя прошли 12 и 13 июня в Черновцах и Ужгороде.

За полчаса до концерта в Черновцах по городу прошел сильный град, что привело к задержке концерта на полтора часа, а в Ужгороде на летней площадке "Амфитеатра" прямо во время выступления на зрителей хлынул ливень, который залил сцену.

Из-за этого на номере "Займемся любовью", который артист исполняет вместе с тремя зрительницами, отказала часть аппаратуры и микрофон.

Фото: пресс-служба

Певец и артисты балета продолжили шоу под дождем. На помощь музыканту пришел трехтысячный зал поклонников, который допел трек вместе с артистом.

Фото: пресс-служба

Одной из участниц "номера" со зрителями стала девушка-полицейский, которая вместе с коллегами обеспечивала безопасность концерта. Певец вывел ее на сцену, несмотря на смущение представительницы правоохранительных органов.

"Промокшие до нитки, они исполнили номер, а после концерта певец пригласил девушку за кулисы, подарил цветы и записал видеообращение для руководства полиции, где с улыбкой признался, что ответственность за номер полностью берет на себя", - рассказали в пресс-службе артиста.

Ранее Барских похвастался в сети концертом в Москве.

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