Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Концерт Макса Барских на Закарпатье едва не сорвался (фото)

STYLERЗвёзды        15.06.2018 - 22:57
Фото: Макс Барских (instagram.com/max_barskih)
Фото: Макс Барских (instagram.com/max_barskih)

Певец выступил в Черновцах и Ужгороде

На западе Украины состоялись два концерта украинского певца Макса Барских в рамках тура "Туманы". Во время выступления ливни и град на короткое время вывели из строя аппаратуру. Выступления исполнителя прошли 12 и 13 июня в Черновцах и Ужгороде.

За полчаса до концерта в Черновцах по городу прошел сильный град, что привело к задержке концерта на полтора часа, а в Ужгороде на летней площадке "Амфитеатра" прямо во время выступления на зрителей хлынул ливень, который залил сцену.

Из-за этого на номере "Займемся любовью", который артист исполняет вместе с тремя зрительницами, отказала часть аппаратуры и микрофон.

Фото: пресс-служба

Певец и артисты балета продолжили шоу под дождем. На помощь музыканту пришел трехтысячный зал поклонников, который допел трек вместе с артистом.

 

Фото: пресс-служба

Одной из участниц "номера" со зрителями стала девушка-полицейский, которая вместе с коллегами обеспечивала безопасность концерта. Певец вывел ее на сцену, несмотря на смущение представительницы правоохранительных органов.

"Промокшие до нитки, они исполнили номер, а после концерта певец пригласил девушку за кулисы, подарил цветы и записал видеообращение для руководства полиции, где с улыбкой признался, что ответственность за номер полностью берет на себя", - рассказали в пресс-службе артиста.

Ранее Барских похвастался в сети концертом в Москве.

Что вы не знали о самой яркой блондинке из ВИА Гры (видео: STYLER.rbc.ua)

"Привет, Средневековье": в Ивано-Франковске мэр поручил освятить сцену после концерта украинской группы "Вовчиці були не в дусі": в Полтаве во время концерта Винника фанаты снесли ворота стадиона
Теги: концерт, Макс Барских
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь