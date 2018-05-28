Копия отца: в сети показали фото 16-летнего сына Михаила Круга

Круга убили, когда сыну было чуть больше месяца

Вдова известного исполнителя и автора русского шансона Михаила Круга Ирина поделилась фотографией сына Александра в день его рождения. Ирина Круг выложила снимки подросшего сына в Instagram.

Фото: Сын Михаила Круга Александр (instagram.com/irinakrug)

"С Днем рождения сынок, родной, любимый!" - написала она.

Фото: Сын Михаила Круга Александр и его мать (instagram.com/irinakrug)

Парню исполнилось 16 лет, и многие подписчики сразу же узнали в нем черты отца, хотя некоторые отметили, что подросток больше похож на мать.

Скриншот комментариев (instagram.com/irinakrug)

Парень поблагодарил подписчиков за поздравления.

Публикация от Ирина Круг (@irinakrug) 26 Май 2018 в 6:23 PDT

Александр, к слову, не успел узнать Михаила Круга лично — тот был убит, когда сыну было чуть больше месяца. Александр — младший сын Михаила Круга. От первого брака со Светланой Воробьевой у певца родился сын Дмитрий. Теперь ему уже 30 лет. После смерти отца Дмитрий поступил в Санкт-Петербургский университет МВД и работает в полиции.

Очередная годовщина гибели певца будет первого июля. Михаила Круга убили в его собственном доме в ночь на 1 июля 2002 года.

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