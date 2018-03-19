Королевская свадьба: стало известно, будет ли у принца Гарри и Меган Маркл брачный контракт

В мае влюбленные станут супругами

В мае 2018 года в Великобритании состоится королевская свадьба 33-летнего принца Гарри и 36-летней американской актрисы Меган Маркл. Стало известно, что пятый наследник королевского престола не станет подписывать с возлюбленной брачный контракт. Об этом сообщает The Daily Mail.

После того, как пара получила благословение королевы Елизаветы II, брак одобрили и адвокаты королевского дворца, ранее настаивавшие на обязательном подписании брачного контракта.

Причин для недоверия было несколько. Во-первых, Маркл уже была замужем (за режиссером Тревором Энгельсоном) и развелась через три года супружеской жизни. Во-вторых, доходы внука королевы значительно превышают заработок Меган – состояние принца Гарри оценивается в 54 миллиона долларов, а состояние Меган – 7 миллионов.

По английским законам при разводе супруги могут претендовать на половину совместно нажитого имущества.

"Принц никогда не думал о том, что будет подписывать брачный договор. Он полагает, что его брак будет первым и последним, поэтому у него просто нет необходимости подписывать что-либо", – сказал источник, близкий к королевскому двору.

Стоит отметить, что принц Гарри не единственный, кто в королевской семье отказался от брачного контракта. Отец Гарри и Уильяма принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, принц Уильям и Кейт Миддлтон также не подписывали перед свадьбой никаких соглашений.

Напомним, принц Гарри, который является пятым в очереди на престол, и его невеста – американская актриса Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года.

Ранее появились детали свадебной церемонии.

Кстати, королева Елизавета II официально благословила брак принца Гарри с Меган Маркл.

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