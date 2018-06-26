Королевские правила: Меган Маркл запретили есть любимое блюдо

В список запретов добавили еще один продукт

Герцогине Сассекской придется отказаться от любимого филлипинского блюда. Об этом сообщает британское издание Express.

Принцу Гарри и его жене Меган Маркл запретили есть во время официальных визитов и путешествий блюда, которые содержат чеснок.

Известно, что такие меры принимаются для того, чтобы избежать неприятного запаха из рта у членов королевской семьи.

Кроме того, королева Елизавета II ненавидит чеснок и запрещает своим поварам добавлять его в пищу.

"Мы никогда не готовим блюда с чесноком или с большим содержанием лука. Королева этого ни за что не позволит", - рассказал шеф-повар Букингемского дворца Даррен МакГрейд.

Герцогине Сассекской придется отказаться и от своего любимого блюда – филиппинского адобо из курицы, в состав которого входит большое количество запретного продукта.

Однако, Меган Маркл разрешили готовить любимое блюдо дома, в те дни, когда у нее не запланированы официальные визиты.

Кроме того, во время путешествий королевской чете запрещено есть морепродукты из-за угрозы отравлений.

Кстати, британские СМИ утверждают, что принц Гарри и Меган Маркл серьезно поссорились и находятся на грани развода.

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