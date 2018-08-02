"Котик": Лобода в обнимку с женатым артистом из РФ озадачила поклонников (фото)

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Украинская певица засветилась в компании женатого мужчины

Известная украинская певица и мать двух дочерей Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, поделилась совместным фото с российским артистом Александром Реввой, также известным под псевдонимом Артур Пирожков. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Как дела, котик?" – написала под фото Лобода.

Фото: Loboda и Ревва (instagram.com/lobodaofficial)

Стоит отметить, что у Александра Реввы есть супруга Анжелика, которую певица отметила в публикации.

Снимок прокомментировали многие пользователи сети:

"Провокация, однако".

"А жену и двух дочерей куда?".

"А как же Линдеманн?".

"Мне одной кажется, что между его женой и Лободой есть сходство во внешности?".

"Провокация".

"Воу".

На странице Реввы также опубликован совместный снимок с украинской звездой. Фото было сделано на музыкальном фестивале "Жара" в Баку.

"С очаровательной Лободой", - написал россиянин.

Фото: Ревва и Лобода (instagram.com/arthurpirozhkov)

Скриншот поста (instagram.com/arthurpirozhkov)

Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, украинские звезды снова выступят в России.

Ранее сообщалось, что Лобода засветилась на фестивале запрещенного в Украине ресурса.

Кстати, в сети показали, как Ани Лорак развлекалась с мужчинами на фестивале.

Светлана Лобода: наша или не наша (видео: STYLER.rbc.ua)