"Котик": Лобода в обнимку с женатым артистом из РФ озадачила поклонников (фото)

Украинская певица засветилась в компании женатого мужчины
Известная украинская певица и мать двух дочерей Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, поделилась совместным фото с российским артистом Александром Реввой, также известным под псевдонимом Артур Пирожков. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
"Как дела, котик?" – написала под фото Лобода.
Фото: Loboda и Ревва (instagram.com/lobodaofficial)
Стоит отметить, что у Александра Реввы есть супруга Анжелика, которую певица отметила в публикации.
Снимок прокомментировали многие пользователи сети:
"Провокация, однако".
"А жену и двух дочерей куда?".
"А как же Линдеманн?".
"Мне одной кажется, что между его женой и Лободой есть сходство во внешности?".
"Провокация".
"Воу".
На странице Реввы также опубликован совместный снимок с украинской звездой. Фото было сделано на музыкальном фестивале "Жара" в Баку.
"С очаровательной Лободой", - написал россиянин.
Фото: Ревва и Лобода (instagram.com/arthurpirozhkov)
Скриншот поста (instagram.com/arthurpirozhkov)
Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, украинские звезды снова выступят в России.
Ранее сообщалось, что Лобода засветилась на фестивале запрещенного в Украине ресурса.
Кстати, в сети показали, как Ани Лорак развлекалась с мужчинами на фестивале.
Светлана Лобода: наша или не наша (видео: STYLER.rbc.ua)