Кожаная свадьба с игрушками для взрослых: Надя Дорофеева и Дантес о планах на годовщину (видео)

Артисты рассказали, что дарят друг другу особенные подарки на годовщину

Надя Дорофеева, популярная украинская певица уже 2 полных года состоит в браке с артистом Владимиром Дантесом. В скором времени годовщина их свадьбы — 3 года. О том, как супруги планируют отмечать событие они рассказали в интервью телеканалу ТСН.

В народе третья годовщина свадьбы считается "кожаной", потому артисты решили отметить ее соответствующе названию. Владимир признался, что их друг и свидетель на свадьбе подарил супругам два ящика различных приспособлений и аксессуаров из секс-шопа.

"Возможно, мы воспользуемся этими снаряжениями, прочитаем инструкции, что куда, как собирать, пригласим друзей — классная будет вечеринка", — сказал Дантес.

"Я помню, когда была съемка праздника на Новый год с Катей Осадчей, я была в латексе. Ты можешь сказать спасибо сейчас за этот костюм, в котором я пришла домой. Я была кошечкой и тебе очень понравился этот костюм", – обратилась Дорофеева к супругу.

Также Дантес и Дорофеева рассказали, что принято дарить в их семье на годовщину. Как оказалось, это особенные подарки.

"В этом году мне бы очень хотелось, чтобы мы куда-то уехали", — сказала певица.

Артисты редко проводят время вместе из-за того, что Надя постоянно находится на гастролях, а Владимир — на съемках своей передачи. Осадчая спросила у Дантеса, не ревнует ли он жену к ее коллеге по группе "Время и Стекло" Позитиву.

"Или я слишком мудр, или я очень большой дурак. Поэтому здесь, как говорится, надо посмотреть, может ты меня обманываешь каждый раз", — шутя сказал Владимир.

Видео: (tsn.ua)

Кстати, участники известной украинской группы "Время и Стекло" признались, что дарят друг другу "особые" подарки. Алексей Завгородний (Позитив) признался, что на один из дней рождения ему подарили подарок из магазина для взрослых.

"В прошлом году мне подарили действительно подарок из секс-шопа, который оказался очень интересным. Я попробовал его один раз", — уточнил он.

Видео: video.rbc.ua