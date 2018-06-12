"Красавчик": Зеленский впечатлил новым видео из спортзала

Шоумен продемонстрировал приседания со штангой

Известный украинский шоумен, комик и телеведуший, звезда студии "Квартал 95" Владимир Зеленский показал часть своих тренировок в спортзале. На своей странице в соцсети Instagram шоумен продемонстрировал приседания со штангой в тренажере Смита.

"Решил присесть. Отдохнуть", - с иронией отметил шоумен.

На видео 40-летний Зеленский в белых носках выполняет два повторения. Судя по видеозаписи, ролик снимает его тренер.

Допис, поширений Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 11 Чер 2018 р. о 11:05 PDT

Видео: Владимир Зеленский в спортзале (instagram.com/zelenskiy_official)

Ролик прокомментировали многие пользователи сети:

"Красавчик!".

"Володя, а где кроссовки?".

"А почему без обуви?".

"Дыши, Вова, дыши".

"Молодец! Ты звезда. Нужно быть в форме всегда".

"Это делается в обуви и ноги ставятся чуть вперед".

"Прямо не ожидал, еще больше Вас зауважал! Вы молодец как актер, супер комик, а теперь еще и спортсменом станете. Это правильный выбор. Удачи в новых начинаниях! Все получится, главное не бросать!".

"Так держать".

Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

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