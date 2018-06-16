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"Красивая амазонка": Ани Лорак поразила поклонников новым образом (фото)

STYLERЗвёзды        16.06.2018 - 18:21
Фото: (instagram.com/anilorak)
Фото: (instagram.com/anilorak)

Каролина Куек надела для нового снимка платье-кольчугу, чем удивила фанатов

Ани Лорак, опальная украинская певица, которая занимается гастрольной деятельностью на территории России недавно опубликовала новый снимок в социальной сети Instagram. Поклонники артистки выразили свое признание новому образу талантливой певицы.

На снимке изображена Ани Лорак в сером платье-кольчуге с распущенными волосами уложенными назад.

"Вы готовы? Совсем скоро мы отправляемся в тур с лучшим #шоудива. В каких странах и городах вы хотели бы увидеть нас?" – написала артистка в подписи к фотографии.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/anilorak

Фото: (instagram.com/anilorak)

В комментариях к снимку подписчики певицы отметили, что девушка прекрасно выглядит и даже сравнили ее с "красивой амазонкой" и Русланой Лыжичко, известной образами в стиле милитари.

"Красотка", "Вот это ДИВА!!!!", "Прелесть", "Похожа на гимнастку Лейсан Утяшеву", "Каролина, я думаю Вы поняли, где Вас очень сильно ждут. Как бы СМИ не старались, а любовь народа не уничтожить!", "Утро начинается с ваших песен. Самая любимая. Мы вас очень любим. Хорошего дня", "Ого супер. Ань в стиле кольчуга древней эпохи", " В стиле Русланы", "Красивая амазонка", – написали поклонники в комментариях.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/anilorak

Поклонники также ответили на вопрос, где они больше всего ждут ее концерта. Как оказалось, преимущественно ее ждут на родине, в Украине. Однако, Ани Лорак стала также популярна в азиатских и европейских странах, куда ее активно приглашает русскоязычное население.

Напомним, что недавно украинскую певицу Ани Лорак сравнили с Любовью Успенской. Девушка поделилась со своими instagram-подписчиками очередным фото, где она позирует в облегающем черном платье с баской внизу. Волосы Лорак собраны в тугой хвост, а в ушах красуются массивные золотые серьги. Кстати, фаны певицы отметили, что в таком образе она похожа на испанку.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: концерт, Ани Лорак, поклонники
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