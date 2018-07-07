"Красивая мама и красивый ребенок": голливудская звезда показала трогательное фото с первенцем

Голливудская актриса Ева Лонгория опубликовала новое фото с сыном

43-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория недавно впервые стала мамой. Она не стала затягивать с тем, чтобы познакомить публику со своим новорожденным сыном Сантьяго Энрике и активно делится фотографиями с ним как в СМИ, так и в соцсетях. На этот раз голливудская звезда запостила "няшное" фото со своим малышом в Instagram.

На снимке актриса очень нежно прижимает к себе маленького сына, а публикацию она трогательно прокомментировала: "Утренние объятия с этим ангелом лучшие!".

Фото: Ева Лонгория с первенцем (instagram.com/evalongoria)

Подписчики в комментариях к фото часто писали "красивая мама и красивый ребенок", многие также отметили, что Ева хорошо выглядит и что материнство ей к лицу, а кто-то просто выразил свои теплые эмоции коротким, но емким комментарием "няяяяяяя". Действительно, фото вызывает самые трепетные чувства.

Фото: Сантьяго Энрике на руках у отца (instagram.com/evalongoria)

С момента родов прошло больше двух недель, за это время звездная мама уже успела опубликовать несколько фото с Сантьяго Энрике на своей страничке. Однако, несмотря на это, под каждой новой публикацией поклонники продолжают активно поздравлять ее с долгожданным рождением сына.

Фото: Ева Лонгория (instagram.com/evalongoria)

Напомним, голливудская кинозвезда вышла замуж за Хосе Антонио Бастона в 2016 году. Актриса долго откладывала материнство, потому что мечтала родить от любимого человека. 19 июня ее мечта осуществилась.

Кстати, ранее Ева Лонгория уже публиковала в соцсети фото своего сына, а бывшая жена Сталлоне стала мамой в 54 года.

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