Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Красивая мама и красивый ребенок": голливудская звезда показала трогательное фото с первенцем

STYLERЗвёзды        07.07.2018 - 10:56
Фото: Ева Лонгория (instagram.com/evalongoria)
Фото: Ева Лонгория (instagram.com/evalongoria)

Голливудская актриса Ева Лонгория опубликовала новое фото с сыном

43-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория недавно впервые стала мамой. Она не стала затягивать с тем, чтобы познакомить публику со своим новорожденным сыном Сантьяго Энрике и активно делится фотографиями с ним как в СМИ, так и в соцсетях. На этот раз голливудская звезда запостила "няшное" фото со своим малышом в Instagram.

На снимке актриса очень нежно прижимает к себе маленького сына, а публикацию она трогательно прокомментировала: "Утренние объятия с этим ангелом лучшие!".

Фото: Ева Лонгория с первенцем (instagram.com/evalongoria)

Подписчики в комментариях к фото часто писали "красивая мама и красивый ребенок", многие также отметили, что Ева хорошо выглядит и что материнство ей к лицу, а кто-то просто выразил свои теплые эмоции коротким, но емким комментарием "няяяяяяя". Действительно, фото вызывает самые трепетные чувства.

Фото: Сантьяго Энрике на руках у отца (instagram.com/evalongoria)

С момента родов прошло больше двух недель, за это время звездная мама уже успела опубликовать несколько фото с Сантьяго Энрике на своей страничке. Однако, несмотря на это, под каждой новой публикацией поклонники продолжают активно поздравлять ее с долгожданным рождением сына.

Фото: Ева Лонгория (instagram.com/evalongoria)

Напомним, голливудская кинозвезда вышла замуж за Хосе Антонио Бастона в 2016 году. Актриса долго откладывала материнство, потому что мечтала родить от любимого человека. 19 июня ее мечта осуществилась.

Кстати, ранее Ева Лонгория уже публиковала в соцсети фото своего сына, а бывшая жена Сталлоне стала мамой в 54 года.

Рекомендуем к просмотру:

Звезда Голливуда завела себе страничку в Instagram: первое фото Знаменитая актриса призналась, что ее дочь - трансгендер
Теги: Голливуд, актриса
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь