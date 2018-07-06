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"Красотка": бывшая невестка Ющенко похвасталась откровенным фото в бикини

STYLERЗвёзды        06.07.2018 - 16:17
Фото: Лиза Ющенко (instagram.com/liza_u)
Фото: Лиза Ющенко (instagram.com/liza_u)

Лиза Ющенко похвасталась фото в купальнике

Экс-невестка бывшего президента Украины Виктора Ющенко Лиза Ющенко опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, где она похвасталась откровенным снимком в купальнике.

Девушка сейчас находится на отдыхе на одном из престижных курортов в Монте-Карло.

Фото: Лиза Ющенко (instagram.com/liza_u)

Экс-супруга Андрея Ющенко - сына третьего президента Украины - привлекла внимание фото с глубоким декольте в черном бикини.

Фото: Лиза Ющенко с подругой на отдыхе (instagram.com/liza_u)

Поклонники девушки в восторге от снимка. "Вау, вау", "Красотка", "Идеальный купальник", - написали они в комментариях.

Стоит отметить, что Лиза является сестрой известной украинской телеведущей Маши Ефросининой. Сейчас она живет в Монако вместе со своим нынешним мужем и детьми – дочкой от предыдущего брака и сыном. В 2009 году девушка вышла замуж за Андрея. Год спустя у них родилась дочь Варвара, однако в 2012 году пара рассталась. Через два года Лиза вышла замуж во второй раз.

Напомним, певица-трансгендер Зианджа показала соблазнительную фигуру.

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Теги: фото, купальник, Виктор Ющенко
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