"Красуня чорноброва": Джамала восхитила сеть нежным фото без макияжа

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фаны Джамалы подчеркнули, что счастье ей к лицу

Певица и молодая мама Джамала показала результат долгожданного летнего отдыха в Турции. Так, украинская исполнительница опубликовала на своей instagram-страничке фото, на котором позирует без макияжа. При этом Джамала загадочно смотрит куда-то вдаль.

На снимке загадочная Джамала позирует в небесно-голубом платье с оголенными плечами, распущенными черными волосами.

По фото можно сделать вывод, что 34-летняя певица все еще находится в отпуске. В Турцию Джамала отправилась со своими родными: сестрой, мужем и своим сыночком Эмиром-Рахманом (род. 27 марта 2018 года).

Нежная Джамала без макияжа (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники украинской исполнительницы поспешили отметить, что она выглядит очень молодо, а отдых пошел ей только на пользу – Джамала посвежела и полна энергии.

"Красивый загар, отдохнувшая, классное фото! Будь настоящей, естественной, эти качества очень красят тебя, без лишнего пафоса. Так редко это сейчас встретишь! Эмирчика цем!, - пишет anzhelitavakulka.

"Эта фотография удивительно красива", - отмечает julia_pyshnenko.

"Свежа и хороша без мейка. Счастье красит человека", - улыбается foxy7389.

"Прекрасная... такой покой в глазах", - восхищается purpurmusic.

"Такая естественная и натуральная красота. Вы очеровательны. Молодая мамочка, просто супер", - пишет glukhova2506.

"Есть люди, которые с косметикой по минимум или вообще без нее - красивые. Джамала это яркий пример", - отмечает olga_kosharnay.

Скриншот комментариев instagram.com/jamalajaaa

Джамала на отдыхе в Турции с родными (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала похвасталась перед поклонниками аппетитными формами в купальнике. Многие подписчики певицы отметили, что после родов она выглядит отлично.

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