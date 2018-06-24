Крещение принца Луи: претенденты на роль крестных родителей ребенка Кейт Миддлтон

Крещение состоится 9 июля в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца

Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями трех детей после того, как герцогиня Кембриджская родила сына Луи в апреле 2018 года. Согласно католицизму, представителями которого является королевская семья, ребенка необходимо крестить. Как известно, маленького принца окрестят 9 июля, но кто станет крестными родителями пока не известно, сообщает журнал "Hello!".

Крещение трехмесячного младенца назначено на 9 июля, в понедельник, в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне. По имеющимся данным, таинство будет проводить архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Представитель букмекерской компании Ladbrokes, сказал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон скорее доверят своего ребенка доверенным помощникам.

Британцы делают ставки на кандидатов, которые могут стать крестными родителями королевского наследника. Главным кандидатом на роль крестного родителя Луи называют личного секретаря принца Уильяма —Мигеля Хэда. Также, почетная роль может достаться и Тигги Петтифер, которая в 1990-х была няней герцога Кембриджского и герцога Сассекского.

Среди менее вероятных кандидатов — дочь герцогини Корнуольской Лора Лопес, а также бывший личный секретарь Кейт Миддлтон - Ребекка Пристли. В конце списка предполагаемых крестных родителей находятся принцессы Беатрис и Евгения Йорские.

Напомним, что для принца Джорджа в 2013 году, королевская чета отобрала семь человек, которые взяли на себя роль крестных родителей. Среди них Зара Тиндалл, а также давние друзья Оливер Бейкер и Эмилия Джардин-Патерсон. В 2015 году они выбрали пять близких родственников и друзей на роль крестных для Шарлотты. Среди них были Софи Картер, Джеймс Мид, Адам Миддлтон, Лаура Феллоуз и Томас Ван Штраубенц.

К слову, принцу Уильяму и его жене Кейт Миддлтон грозит развод. Об этом заявила известный астропсихолог Валентина Виттрок в интервью "Фактам".

Видео: video.rbc.ua