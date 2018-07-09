Крестины сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон: появилось видео с церемонии

Фото: Принц Уильям и Кейт Миддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

Стало известно, что принцу Луи подарил его дядя принц Гарри

В Великобритании в понедельник, 9 июля, в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца состоялось крещение младшего сына принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон - принца Луи Артура Чарльза Кембриджского. На официальной странице королевской семьи в соцсети Instagram появилось видео с торжества.

Обряд крещения провел Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэбли, который 23 октября 2013 года в этой же часовне крестил и первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принца Джорджа.

Скриншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)

Скриншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Луи родился 23 апреля 2018 года.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 9 Июл 2018 в 8:25 PDT

Видео: Крестины принца Луи (instagram.com/kensingtonroyal)

На церемонии в частности присутствовали принц Гарри со своей женой герцогиней Сассекской Меган Маркл. Стало известно, какой подарок подготовил для принца Луи его дядя принц Гарри. Об этом сообщает DailyMail.

Герцог Сассекский якобы подарил племяннику Луи первое издание книги английского детского писателя Алана Милна "Винни-Пух и все-все-все" стоимостью 10,5 тысячи долларов.

Отмечается, что всего в 1926 году в первом тираже "Винни-Пуха" было издано 30 тысяч экземпляров.

Гарри, по данным источника, купил раритетное издание у продавца редких книг Питера Харрингтона в Кенсингтоне.

Инсайдер утверждает, что одни из самых счастливых воспоминаний детства Гарри связаны с тем, как его мама - принцесса Диана, читала ему "Винни-Пуха" на ночь.

"Она любила всю классику и у Гарри была блестящая идея начать собирать небольшую библиотеку первых изданий", - добавил инсайдер.

Ранее сообщалось, что принц Уильям прогулялся с победительницей Евровидение 2018.

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